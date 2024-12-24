Путинцева о переходе в Казахстан: «Когда приехала туда первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей. Папа такой: нифига себе. У нас же в Москве коробка мячей на месяц»

Юлия Путинцева объяснила, почему с 2012-го начала выступать за Казахстан.

– Какая главная причина была? Это все-таки финансы или что-то другое?

– Мне кажется, было много причин на самом деле, не только финансовая сторона. В России я была одной из лидеров и по юниорам, и до 14 лет, и до 12. Все время я выделялась не только своим характером, но и своей прекрасной тактичной игрой (смеется) . Немножечко саморекламы, но неважно.

В России мне не давали возможности бесплатно тренироваться нигде. Папа за все корты платил сам, и зимой было тяжело, потому что время ограничено, корты стоят дорого, помимо корта, ты должен платить за тренера, за мячи, за весь процесс, в общем. А в Казахстане мне предложили условия тренировочной базы. Когда я туда приехала первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей. У меня папа такой: нифига себе, коробка мячей новая. У нас же в Москве коробка мячей на месяц. А тут прилетел на неделю – коробка. У меня папа такой: а в Москву можно забрать? (Смеется.)

Давали все время прекрасные тренировочные условия. Приходили тренеры, кто-то помогал, спаррингов давали. Конечно же, когда тебе создают условия, это лучше, чем когда тебе никаких условий не создают.

Плюс мне не давали wild card ни на Кубок Кремля, ни на Питер. Объясняли, что есть другие игроки, более взрослые, кто заслужил, где-то больше стоял. Хотя я никогда не понимала: давали wild card кому-то, кого я обыгрывала, и говорили: у нее какие-то результаты где-то там были лучше до 16 на чемпионате Европы. Я такая до 18 уже играю, стою в двадцатке. А девочка выигрывает чемпионат Европы, и ей дают wild card.

Были такие какие-то случаи непонятные. И потом, что моим родителям тоже не понравилось: по-моему, мне было лет 14 или 15, я выиграла в один год 25, 25 и 50 [25-тысячники и 50-тысячник – турниры ITF], по-моему, так. И я встала 250-й, по-моему, или 300-й, где-то в этом районе. Хотя я сыграла шесть турниров. И мы попросили тоже wild card на Кубок Кремля, и дали эту wild card не мне, а, по-моему, Бучиной, такая была девочка. И у меня папа начал: как так? Почему? А за что? Они, по-моему, сказали, что Бучина что ли финал сыграла [юниорского] US Open. Ну а я тогда считала, что выиграть 50-тысячник лучше, чем сыграть финал юниорского US Open. Но мне wild card не дали, папа расстроился, мы полетели в Казахстан, начали тренироваться там, поступило предложение, и мы согласились.

– То есть была обида определенная на отношение федерации?

– Ну да, скажем так, были свои прикольчики.

– То есть без этого вряд ли бы ты попала в Казахстан? Или тебя все равно туда пригласили, ты бы все равно поехала?

– Ну я так тебе сейчас не могу сказать. Если бы мне создавали хорошие условия в Москве, может быть, я бы не перешла, может быть, и перешла. Но я могу сказать однозначно, что благодаря Казахстану я сейчас там, где я есть, потому что мне сделали условия и для тренировок, и для подготовок, чтобы показывать максимум.

– Скажи, пожалуйста, а сейчас тебе продолжают помогать? Оплачивают, может быть, какие-то расходы на тренера, на путешествия?

– Нет, но когда я на [Кубок Билли Джин Кинг] прилетаю идет какая-то помощь: билеты и так далее. Или идет иногда предсезонка, и у них есть инициатива создать сборы тут, сборы там. Или вот у меня, например, колено болело. Они мне тоже помогли с физио. И, в принципе, помощь есть. Не так, как было раньше, но по-другому, скажем так.

– Но и требования уже не такие. Сейчас ты уже сама можешь.

– Да-да, но они все равно очень заинтересованы, чтобы процесс шел, чтобы у всех игроков все было хорошо. Помощь есть. И мне нравится отношение, что все время из федерации поздравляют даже с минимальными результатами, все время звонят, говорят: блин, здорово, молодец, продолжай в том же духе. Все время есть отклик, – сказала Путинцева в интервью Анне Чакветадзе и Динаре Сафиной на ютуб-канале «Лучший теннисный подкаст».