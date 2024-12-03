Член Зала теннисной славы Нил Фрейзер умер в 91 год
Нил Фрейзер умер 2 декабря в Мельбурне. Ему был 91 год.
Фрейзер – трехкратный чемпион «Больших шлемов» в одиночке, 11-кратный – в паре и пятикратный – в миксте. В 1959-м и 1960-м он выиграл US Open во всех трех разрядах.
Фрейзер – четырехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии (1959-1962). После завершения игровой карьеры он был капитаном сборной в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.
В 1984-м Фрейзера ввели в Международный зал теннисной славы. В 2008-м ITF наградила его премией Филиппа Шатрие за выдающиеся достижения в теннисе.
Фрейзер был офицером ордена Австралии и кавалером ордена Британской империи.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт Australian Open
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