Член Зала теннисной славы Нил Фрейзер умер в 91 год

Нил Фрейзер умер 2 декабря в Мельбурне. Ему был 91 год.

Фрейзер – трехкратный чемпион «Больших шлемов» в одиночке, 11-кратный – в паре и пятикратный – в миксте. В 1959-м и 1960-м он выиграл US Open во всех трех разрядах.

Фрейзер – четырехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии (1959-1962). После завершения игровой карьеры он был капитаном сборной в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

В 1984-м Фрейзера ввели в Международный зал теннисной славы. В 2008-м ITF наградила его премией Филиппа Шатрие за выдающиеся достижения в теннисе.

Фрейзер был офицером ордена Австралии и кавалером ордена Британской империи.