WTA о положительном допинг-тесте Швентек: «Мы полностью поддерживаем Игу в это трудное время. Она неизменно демонстрирует приверженность честной игре»

WTA поддержала Игу Швентек после новости о ее положительном допинг-тесте.

«WTA признает решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о временном отстранении Иги Швентек на один месяц после того, как было установлено, что причиной ее положительного теста на запрещенное вещество триметазидин стал загрязненный препарат (мелатонин).

WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига неизменно демонстрирует приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот печальный инцидент подчеркивает те проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены, используя препараты и добавки.

WTA остается непреклонна в вопросах чистоты спорта и важности строгих процедур, защищающих честность соревнований. Также мы подчеркиваем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности, чтобы быть уверенными в безопасности и соответствии правилам всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещенных веществ может иметь серьезные последствия.

Мы продолжим тесно сотрудничать со спортсменами, чтобы у них был доступ к информации и образовательным ресурсам, помогающим принимать взвешенные решения и поддерживать высочайшие стандарты честности в нашем спорте».