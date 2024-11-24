У Маррея умерла собака

Энди Маррей сообщил, что у него умерла собака – бордер-терьер Расти.

«Ты был самым верным и надежным товарищем, которого только могла пожелать наша семья. Ты был так терпелив и нежен с детьми, и мы все очень многому у тебя научились.

Без тебя дом кажется пустым. Шум, который ты поднимал, когда хотел вылизать тарелку, или погрызть печенье, или еще чего-нибудь, порой нас бесил! 🥲 Но сегодня мы бы сделали все, чтобы услышать его снова 💔. Любим тебя, Разз. Спи спокойно, песик».

У Марреев долгое время было две собаки: Мэгги Мэй, тоже бордер-терьер, появилась в семье в 2008-м, Расти – в 2011-м. Мэгги Мэйхем умерла в июле 2022-го.