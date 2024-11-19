Берреттини сыграет в 1/4 финала Кубка Дэвиса

35-я ракетка мира Маттео Берреттини присоединился к команде Италии в плей-оффе финального турнира Кубка Дэвиса. Итальянец заменил Лучано Дардери.

Помимо Берреттини, в команде находятся Янник Синнер , Лоренцо Музетти , Андреа Вавассори и Симоне Болелли .

В четвертьфинале Италия сыграет против Аргентины.