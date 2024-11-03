Мерида (WTA). Сенмез и Ли разыграют титул

Зейнеп Сенмез и Энн Ли поборются в финале в Мериде.

Сетка здесь . Mérida Open Akron Мерида, Мексика 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Финал