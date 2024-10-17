Осака (WTA). 1/4 финала. Богдан сыграет с Ламенс, Таусон – с Парри
Клара Таусон сыграет с Диан Парри в четвертьфинале в Осаке.
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Kinoshita Group Japan Open
Осака, Япония
14 октября – 20 октября 2024
WTA 250
Призовой фонд – 267 080 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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