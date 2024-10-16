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Макарова родила дочь

Экс-первая ракетка мира в паре Екатерина Макарова впервые стала мамой.

4 октября она родила дочь.

«С днем рождения, наша кроха 👼.

Две недели меня не было в блоге и не просто так… 12 часов родов, без анестезии, самостоятельно и 4 октября ты родилась!!!

Мы еще никогда не были так счастливы ♥️», – написала Макарова в инстаграме.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Макаровой
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logoЕкатерина Макарова
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