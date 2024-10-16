Макарова родила дочь
Экс-первая ракетка мира в паре Екатерина Макарова впервые стала мамой.
4 октября она родила дочь.
«С днем рождения, наша кроха 👼.
Две недели меня не было в блоге и не просто так… 12 часов родов, без анестезии, самостоятельно и 4 октября ты родилась!!!
Мы еще никогда не были так счастливы ♥️», – написала Макарова в инстаграме.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Макаровой
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