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Умерла член аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи. Ей было 89 лет

В Милане в возрасте 89 лет умерла член аллеи спортивной славы Италии Леа Периколи.

Периколи выиграла чемпионат Италии в одиночке, паре и миксте рекордные 27 раз.

Она четырежды доходила до 1/8 финала на «Ролан Гаррос» и трижды – на «Уимблдоне» и с 1953-го по 1975-й победила на 13 турнирах в одиночке, 13 в паре и четырех в миксте.

Периколи завершила карьеру в 40 лет, работала журналисткой, телеведущей и теннисным комментатором. Она выпустила четыре книги.

Леа Периколи – Курникова 60-х. Стала звездой из-за откровенных платьев, отец (которого из плена спас император Эфиопии) даже запрещал ей играть 

Опубликовала: Любовь Энина
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