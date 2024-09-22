Сеул (WTA). Финал. Касаткина сыграет с Хаддад Майей
Дарья Касаткина и Беатрис Хаддад Майя встретятся в финале турнира в Сеуле.
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Hana Bank Korea Open
Сеул, Южная Корея
16 – 22 сентября 2024
WTA 500
Призовой фонд – $922 573
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
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