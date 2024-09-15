Дрэйпер о плотном календаре турниров: «Мы буквально играем без передышки. Это очень тяжело психологически и физически»

Джек Дрэйпер считает, что календарь турниров перегружен.

«Календарь очень напряженный. Я считаю, что игрокам моего поколения будет очень сложно долго оставаться в туре.

В этом году я впервые отыграю 25-26 турниров. Само по себе это здорово – мой первый полноценный год в туре. Безусловно, это тяжело, но команда желает мне самого лучшего, они стараются, чтобы я не травмировался и заботился о теле и психическом здоровье.

После Майами у меня не было времени на отдых. Мы сразу перешли на грунт, потом на траву, потом Олимпиада, Монреаль, Цинциннати, неделя тренировок, US Open, Кубок Дэвиса, потом будет Азия, потом – турниры в зале.

Я знаю, что игроки годами жили в таком режиме, но ATP перешла на двухнедельные «Мастерсы», и у нас уже не остается времени на отдых. Мы буквально играем без передышки. Это очень тяжело психологически и физически».