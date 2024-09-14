Касаткина о поражениях в финале турниров: «Чувствуешь себя как ребенок, когда перед ним лежала конфета, но кто-то ее забрал»

Дарья Касаткина рассказала, за что любит теннис.

– Единственное, что мне нравится в теннисе, – это сам теннис. Мне так нравится играть. Звук, с которым мяч отскакивает от ракетки, звук, с которым мяч касается корта, и это прекрасное чувство, когда бьешь по мячу, все это просто потрясающе, наверное, мне нравится просто сама игра.

– Вы считаете жизнь теннисистов сложной?

– Да, она не простая. Приходится жертвовать многим в жизни. Например, я уехала из родного города в 15-16 лет и с тех пор навещала родителей, может, два-три раза в год, не чаще. Ты фактически посвящаешь жизнь теннису, много путешествуешь, график поездок просто сумасшедший, поэтому если хочешь добиться чего-то в этом спорте, нужно отдать всего себя, и даже в этом случае успех не гарантирован, так что нам сложно.

– Что вас мотивирует и какой конечной цели вы хотите достичь?

– Каждая победа в матче приносит эмоции, которые, наверное, больше нигде не получишь. И каждый хочет достичь как можно большего, выиграть все турниры, в которых участвует, конечно, победа на «Большом шлеме» – это мечта детства, все это тебя подстегивает. Нелегко, когда у тебя не складывается, особенно, если проигрываешь в финале, когда цель была так близко, но ты ее не достиг; чувствуешь себя как ребенок, когда перед ним лежала конфета, но кто-то ее забрал. Конечно, чувство победы – это одна из главных мотиваций.

– Вы выиграли дебютный титул в 2017-м в Чарлстоне, но по-настоящему стали известны, когда вышли в финал в Индиан-Уэллс год спустя. Вы изменились с тех пор и если да, то как?

– С того момента прошло уже шесть лет, это много. За это время человек может немного поменяться, и это нормально – мы постоянно меняемся, и, конечно, я многому научилась на корте и за его пределами. Я пережила и трудные, и приятные моменты: трудные тебя чему-то учат, приятные – радуют. Конечно, я повзрослела и стала более зрелой. Надеюсь, с тех пор я немного поумнела, но в этом я не уверена (смеется). Да, наверное, я стала более зрелой и разумной, но в душе все равно остаюсь ребенком, – сказала Касаткина в интервью We are tennis.