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Кудерметова била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в решающем сете против Осорио

42-я ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла №80 Камиле Осорио во втором круге в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7. Матч длился 3 часа 21 минуту.

В решающем сете Кудерметова упустила преимущество 5:0. С седьмого по девятый геймы она проиграла 10 очков подряд, с 10-го по 12-й – 11.

При счете 5:5 Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

Осорио теперь встретится с Камиллой Рахимовой.

Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoВероника Кудерметова
Камила Осорио
Guadalajara Open Akron
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