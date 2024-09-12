Кудерметова била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в решающем сете против Осорио

42-я ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла №80 Камиле Осорио во втором круге в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7. Матч длился 3 часа 21 минуту.

В решающем сете Кудерметова упустила преимущество 5:0. С седьмого по девятый геймы она проиграла 10 очков подряд, с 10-го по 12-й – 11.

При счете 5:5 Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

Осорио теперь встретится с Камиллой Рахимовой .