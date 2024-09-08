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Пегула о финале US Open: «Обидно, но даже не из-за того, что я проиграла турнир. Я просто очень хотела выиграть этот матч»

Джессика Пегула подвела итоги US Open

– В прошлом вы говорили о своем постепенном прогрессе и о том, как он влияет на вашу уверенность в себе: вы выиграли турнир WTA 250, выиграли WTA 500... Как вы считаете, эти две недели и выход в финал укрепят вашу уверенность в себе?

– Если не укрепят, значит, что-то не так... (Смеется.) Я сильнее поверила в себя, выиграв WTA 250, выиграв WTA 1000, потом я выиграла еще один WTA 1000, у меня уже несколько таких титулов, а теперь я финалистка турнира «Большого шлема». Мне кажется, для меня это было последним рубежом. Я много раз выходила в четвертьфинал, но не знала, смогу ли выйти в полуфинал и претендовать на победу в «Большом шлеме».

Я снова проиграла очень сильному игроку. Практически каждый раз я проигрывала девушкам, которые в итоге побеждали на турнире (пять из семи раз, когда Пегула доходила до 1/4 – Sports). Так что я знаю, что играла на должном уровне.

Мне кажется, в этом году я лучше справилась с ситуацией, иначе настроилась. У меня было тяжелое начало года, и я не ожидала, что буду так успешно играть хардовую часть сезона. Мне удалось переломить ход событий. Приехав сюда, я почти не ощущала давления, потому что была рада еще одному четвертьфиналу. Ведь в этом году у меня были не очень хорошие результаты на «Шлемах».

Мне кажется, такой настрой мне помог. А потом я провела отличный матч в полуфинале, отыгралась и заработала шанс бороться за «Большой шлем».

Через час или два этот результат придаст мне уверенности в себе , а пока мне обидно (улыбается), но даже не из-за того, что я проиграла турнир. Я просто очень хотела выиграть этот матч. А теперь в голове крутятся мысли о том, что я должна была сыграть лучше и тому подобное. Но, как я уже сказала, скоро это пройдет.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
logoUS Open
logoWTA
logoДжессика Пегула
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