Маннарино прервал серию из 10 поражений
Адриан Маннарино обыграл Борну Чорича в первом круге US Open – 7:5, 6:2, 6:3. Счет в личных встречах стал 5:0.
Француз прервал серию из 10 поражений, которая началась в июне в Хертогенбоше.
Теперь он поборется с Давидом Гоффеном.
Опубликовала: Любовь Энина
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