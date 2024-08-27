Маннарино прервал серию из 10 поражений

Адриан Маннарино обыграл Борну Чорича в первом круге US Open – 7:5, 6:2, 6:3. Счет в личных встречах стал 5:0.

Француз прервал серию из 10 поражений, которая началась в июне в Хертогенбоше.

Теперь он поборется с Давидом Гоффеном .