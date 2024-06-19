Рууд стал амбассадором Dior

Теги светская хроника фото ATP Каспер Рууд Теннис

Модный дом Dior объявил, что восьмая ракетка мира Каспер Рууд стал их амбассадором.

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18 комментариев
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Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
В мире, где из Синнера лепят гламурную суперзвезду, не хватало еще считать симпатичного Рууда невзрачным)
+26
-3
+23
Бандана тут лишняя какая-то)
+22
-2
+20
Ответ Sincere
Бандана тут лишняя какая-то)
Выглядит так, как будто голова забинтована)
+9
0
+9
Каспер Руд в фильме Драйв
+9
-2
+7
Гуччи-бою повесили баранку..
+7
-2
+5
Красивый Рууд. Но почему-то эти фото вызывают улыбку.) Тенниска с напульсниками и пиджак. С корабля на балл, похоже.)
+5
0
+5
Зачем фотошопить такого красивого мальчика??
+2
-1
+1
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