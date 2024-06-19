Рууд стал амбассадором Dior

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В мире, где из Синнера лепят гламурную суперзвезду, не хватало еще считать симпатичного Рууда невзрачным)
Бандана тут лишняя какая-то)
Бандана тут лишняя какая-то)
Выглядит так, как будто голова забинтована)
Каспер Руд в фильме Драйв
Гуччи-бою повесили баранку..
Красивый Рууд. Но почему-то эти фото вызывают улыбку.) Тенниска с напульсниками и пиджак. С корабля на балл, похоже.)
Зачем фотошопить такого красивого мальчика??
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