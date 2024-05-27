Самсонова об адаптации в Париже: «Очень помогло выступление в Страсбурге. Оказалось, там все условия точно такие же, как на «Ролан Гаррос»

Людмила Самсонова прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос».

Сегодня она разгромила Магду Линетт – 6:1, 6:1.

– Счет может казаться быстрым и легким, но сама по себе игра была все-таки интенсивной. Первые раунды на «Больших шлемах» всегда трудные, нервные. Я свою нервозность, наверное, не показывала, но она была – поэтому очень рада победе.

– Вы играли в Страсбурге, не так давно приехали в Париж. Возможно, было бы полезно поиграть подольше, приспособиться к условиям.

– Тут лучший грунт из всех, что я встречала. А оказалось, в Страсбурге все точно такое же, как на «Ролан Гаррос». Я там сыграла четыре матча, и хоть в Париже провела, по сути, только день и на следующий уже первый круг, очень помогло выступление в Страсбурге. Кондиции, корт, мячи – все то же самое. Обычно адаптация может в новом месте идти четыре-пять дней, а тут все сразу.

Не знала, что так будет, первый раз поехала на этот турнир. Сыграла мало матчей до этого, решили так поступить. К тому же близко, меньше двух часов на поезде всего, – приводит слова Самсоновой корреспондент Sports Андрей Васильев.