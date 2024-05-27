Самсонова об адаптации в Париже: «Очень помогло выступление в Страсбурге. Оказалось, там все условия точно такие же, как на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос Internationaux de Strasbourg Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос».

Сегодня она разгромила Магду Линетт – 6:1, 6:1.

– Счет может казаться быстрым и легким, но сама по себе игра была все-таки интенсивной. Первые раунды на «Больших шлемах» всегда трудные, нервные. Я свою нервозность, наверное, не показывала, но она была – поэтому очень рада победе.

– Вы играли в Страсбурге, не так давно приехали в Париж. Возможно, было бы полезно поиграть подольше, приспособиться к условиям.

– Тут лучший грунт из всех, что я встречала. А оказалось, в Страсбурге все точно такое же, как на «Ролан Гаррос». Я там сыграла четыре матча, и хоть в Париже провела, по сути, только день и на следующий уже первый круг, очень помогло выступление в Страсбурге. Кондиции, корт, мячи – все то же самое. Обычно адаптация может в новом месте идти четыре-пять дней, а тут все сразу.

Не знала, что так будет, первый раз поехала на этот турнир. Сыграла мало матчей до этого, решили так поступить. К тому же близко, меньше двух часов на поезде всего, – приводит слова Самсоновой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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