Тимофееву обокрали в Испании, списав с ее карты 10 тысяч евро

Теги происшествия WTA Mutua Madrid Open брань контент Мария Тимофеева Теннис

Марию Тимофееву обокрали в Мадриде.

«Я вернулась в Испанию спустя полгода, и меня снова обокрали, так что я хотела бы поделиться своей историей и попросить совета у людей, которые, возможно, уже оказывались в подобной ситуации и объяснят, как такое могло произойти.

В общем, в последние несколько дней, пока я здесь, в Мадриде, кто-то тратил деньги с моего банковского счета и списал около 10 тысяч евро. Я в шоке, потому что не знаю, как это могло произойти, поскольку карта почти все время была со мной, за исключением одного момента, когда я оставила ее в номере, пока его убирали горничные отеля.

Покупки сделаны здесь, в Испании, в Мадриде, примерно в этом районе, причем, как правило, для онлайн-покупок требуется код подтверждения, который обычно приходит на мой телефон, но он не приходил, и я не знаю, что еще добавить.

Обстоятельства безумные, и я не знаю, как это могло произойти, поэтому, пожалуйста, поделитесь информацией и будьте очень внимательны в Испании и в таких ситуациях, потому что это происходит каждый, #####, раз, когда я сюда приезжаю, и это уже за гранью», – рассказала Тимофева в сторис.

На турнире в Мадриде она проиграла в финале квалификации.

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