Соболенко об отце, который умер в 2019-м: «Хотелось бы с ним просто поговорить. Он ушел, когда мне был 21 год – все равно еще ребенок, глупая, ничего не соображала»

Арина Соболенко вспомнила, как вместе с отцом мечтала о победах на «Больших шлемах».

Сергей Соболенко умер в ноябре 2019 года.

– В соцсетях есть классная картинка в память о твоем папе – что вы мечтали о том, чтобы до 25 лет ты выиграла несколько «Шлемов». До 24 у тебя их не было «Шлемов», а сейчас уже несколько. Насколько для тебя это важно?

– Очень. Наверное, это было… Не знаю, целью.

Я чувствовала, что он очень мной гордился. И я так благодарна за все.

К сожалению, он так мало со мной побыл. Но я благодарна за то, что он был моим другом, моим папой и всем для меня. Сейчас мне так грустно. Он ушел, когда мне был 21 год – все равно еще ребенок, глупая, ничего не соображала.

Сейчас я уже немного по-другому смотрю на жизнь, повзрослела. И хотелось бы с ним просто поговорить – может быть, я бы как человека его лучше поняла. Потому что в детстве ты смотришь на родителей как на что-то недосягаемое и не можешь с ними на одном уровне поговорить, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Интервью Соболенко после победы на Australian Open – о превращении в чемпионку двух «Шлемов»

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