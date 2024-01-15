Де Минаур об успешном старте сезона: «Для меня ничего не меняется. Сделаю все, чтобы мой теннис говорил сам за себя»
Алекс де Минаур прокомментировал успешный старт сезона.
На United Cup он выиграл три из четырех матчей, победив №10 Тэйлора Фрица, №1 Новака Джоковича и №7 Александра Зверева. По итогам турнира он сам дебютировал в топ-10.
В первом круге Australian Open он прошел Милоша Раонича (6:7(6), 6:3, 2:0, отказ) и теперь поборется с Маттео Арнальди.
– Вы обыграли трех соперников из топ-10 подряд, включая Джоковича на United Cup...
– Не секрет, что я довольно удачно начал год. Теперь нужно упорно работать и продолжать в том же духе. Для меня ничего не меняется. Сделаю все, чтобы мой теннис говорил сам за себя, буду дальше тренироваться. Один матч пройден – впереди еще один.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open