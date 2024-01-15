Бадоса о разгроме Таунсенд: «Я ожидала другого матча. Рада, что довольно хорошо и стабильно сыграла»

Теги Australian Open WTA Тэйлор Таунсенд Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса прокомментировала победу в первом круге Australian Open.

Испанка за 57 минут прошла Тэйлор Таунсенд (6:1, 6:3) и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.

Бадоса пропустила вторую половину прошлого сезона из-за проблем со спиной.

«Это первая победа в сезоне, но еще и первая победа после шести-семи месяцев травмы, о которой все знают. Поэтому для меня очень важно вернуться и снова победить.

Тем более сегодня был очень непростой матч. Она здорово играла, особенно на прошлой неделе (выиграла турнир в Аделаиде в паре с Беатрис Хаддад Майей – Sports.ru). Я ожидала другого матча. Она играет очень агрессивно. Не знаешь, чего от нее ожидать. Я очень рада, что довольно хорошо и стабильно сыграла».

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