Аделаида (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Кербер

Теги WTA Анжелик Кербер Лаура Зигемунд Магда Линетт Джессика Пегула Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Екатерина Александрова Елена Рыбакина Людмила Самсонова Adelaide International Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA в Аделаиде, который состоится на следующей неделе.

Дарья Касаткина в первом круге сыграет с трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Анжелик Кербер, которая возвращается после декрета.

Людмила Самсонова (7) стартует против Лауры Зигемунд, а Вероника Кудерметова (8) – против квалифаера.

Екатерина Александрова поборется с Магдой Линетт.

Елена Рыбакина (1) и Джессика Пегула (2) начнут со второго круга.

Полностью сетка здесь.

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