Аделаида (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Кербер

Прошла жеребьевка турнира в Аделаиде, который состоится на следующей неделе.

в первом круге сыграет с трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» , которая возвращается после декрета.

(7) стартует против , а (8) – против квалифаера.

поборется с .

(1) и (2) начнут со второго круга.

Полностью сетка здесь.

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