Аделаида (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Кербер
Прошла жеребьевка турнира WTA в Аделаиде, который состоится на следующей неделе.
Дарья Касаткина в первом круге сыграет с трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Анжелик Кербер, которая возвращается после декрета.
Людмила Самсонова (7) стартует против Лауры Зигемунд, а Вероника Кудерметова (8) – против квалифаера.
Екатерина Александрова поборется с Магдой Линетт.
Елена Рыбакина (1) и Джессика Пегула (2) начнут со второго круга.
Полностью сетка здесь.
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