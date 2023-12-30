Окленд (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Анисимовой, Возняцки – со Свитолиной

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Каролин Возняцки ASB Classic Элина Свитолина Анна Блинкова Аманда Анисимова Коко Гауфф Эмма Радукану Элина Аванесян Теннис

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Окленде, который пройдет на следующей неделе.

Анна Блинкова в первом круге сыграет с квалифаером, а в случае победы выйдет на сильнейшую в паре Коко Гауфф (1) – Клэр Лю.

Элина Аванесян стартует матчем против местной обладательницы wild card Моник Барри.

Анастасия Павлюченкова в первом раунде сыграет с Амандой Анисимовой.

Элина Свитолина (2) стартует против Каролин Возняцки, а победительница выйдет на Эмму Радукану или квалифаера.

Полностью сетка здесь.

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