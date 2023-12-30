Окленд (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Анисимовой, Возняцки – со Свитолиной

Состоялась жеребьевка турнира в Окленде, который пройдет на следующей неделе.

в первом круге сыграет с квалифаером, а в случае победы выйдет на сильнейшую в паре (1) – Клэр Лю.

стартует матчем против местной обладательницы wild card Моник Барри.

в первом раунде сыграет с .

(2) стартует против , а победительница выйдет на или квалифаера.

Полностью сетка здесь.

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