Окленд (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Анисимовой, Возняцки – со Свитолиной
Состоялась жеребьевка турнира WTA в Окленде, который пройдет на следующей неделе.
Анна Блинкова в первом круге сыграет с квалифаером, а в случае победы выйдет на сильнейшую в паре Коко Гауфф (1) – Клэр Лю.
Элина Аванесян стартует матчем против местной обладательницы wild card Моник Барри.
Анастасия Павлюченкова в первом раунде сыграет с Амандой Анисимовой.
Элина Свитолина (2) стартует против Каролин Возняцки, а победительница выйдет на Эмму Радукану или квалифаера.
Полностью сетка здесь.
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