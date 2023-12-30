Брисбен (WTA). Мирра Андреева стартует против Шнайдер, Осака сыграет с Корпач в первом матче после декрета

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Стала известна сетка турнира WTA в Брисбене, который пройдет на следующей неделе.

Все сеяные – включая Людмилу Самсонову (4), Дарью Касаткину (5), Веронику Кудерметову (6), Екатерину Александрову (7) и Анастасию Потапову (11) начнут со второго круга.

Мирра Андреева в первом раунде встретится с Дианой Шнайдер, а победительница выйдет на Самсонову.

Анна Калинская стартует матчем против Бернарды Перы.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака в первом матче после декрета встретится с Тамарой Корпач, а дальше может выйти на Каролину Плишкову (16).

Полностью сетка здесь.

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