Брисбен (WTA). Мирра Андреева стартует против Шнайдер, Осака сыграет с Корпач в первом матче после декрета

Стала известна сетка турнира в Брисбене, который пройдет на следующей неделе.

Все сеяные – включая (4), Дарью Касаткину (5), (6), (7) и Анастасию Потапову (11) начнут со второго круга.

в первом раунде встретится с , а победительница выйдет на Самсонову.

стартует матчем против .

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» в первом матче после декрета встретится с , а дальше может выйти на (16).

Полностью сетка здесь.

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