Алькарас об Эр-Рияде: «Знаю только футбольную команду «Аль-Наср». Если Роналду играет, я немного слежу»

Карлос Алькарас иногда смотрит матчи «Аль-Насра».

За саудовский клуб играют в том числе Криштиану Роналду и Эмерик Лапорт.

Алькарасу прилетел в Эр-Рияд, чтобы сыграть выставочный матч с Новаком Джоковичем.

– Я не так много знаю об Эр-Рияде, но мне очень хочется его увидеть, немного узнать город. Я знаю только футбольную команду «Аль-Наср». Потому что там играют, например, Лапорт и, конечно, Криштиану. Так что я немного знаю об Эр-Рияде благодаря команде. Но я хотел бы больше узнать о городе.

– Так Карлос Алькарас – фанат «Аль-Насра»?

– Ну, я не очень часто смотрю, но если Криштиану играет, то немного слежу.

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