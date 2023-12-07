Категории турниров WTA с 2024-го начнут соответствовать очкам за титул

Теги рейтинги WTA Теннис

WTA обновила систему распределения рейтинговых очков.

С 2024 года, как и в мужском туре, очки за титул будут соответствовать категории турнира

Таким образом, на турнирах WTA 125, 250, 500, 1000 чемпионка будет получать именно такое количество очков, независимо от размера сетки. Ранее за победу женщины получали 160, 280, 470 и 1000, либо 900 очков соответственно.

Изменения не коснулись «Больших шлемов», где чемпионки, как и раньше, будут зарабатывать 2000 очков.

Напомним, новые категории турниров WTA были введены в 2021 году.

Полное распределение очков можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неужели они додумались до этого)
+5
0
+5
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Теперь так удобнее.
0
0
0
Наконец-то. WTA125 зря сделали WTA, это по сути турнир категории ITF или какой-то проходной между ITF и WTA, хотя вот сейчас проходят турниры WTA125, например в Анжере за победу дают 160 очков и 13 тыс. евро.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий