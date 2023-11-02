Рублев 10-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Rolex Paris Masters Андрей Рублев Ботик ван де Зандшульп Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев в Париже обыграл №60 Ботика ван де Зандшульпа – 6:3, 6:3. 

Рублев стал четвертым игроком, выигравшим 20 матчей на «Мастерсах» в этом сезоне. Больше побед только у Янника Синнера (21), Даниила Медведева (24) и Карлоса Алькараса (25).

Россиянин 10-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». Он пять раз выходил в полуфинал, четырежды – в финал и один раз брал титул.

Его следующим соперником станет Алекс де Минаур.

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3 комментария

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Кагов
Болеем в полную грудь за Рублёва!
+3
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Антон Тимофеев
Четвертьфиналы Шлема - 9.
Четвертьфиналы Мастерсов - 10!
Надеюсь, на АО-24 сравняет))
+3
0
+3
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Ярик01
Мистер 1/4
0
0
0
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