Рублев 10-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Пятая ракетка мира Андрей Рублев в Париже обыграл №60 Ботика ван де Зандшульпа – 6:3, 6:3.

Рублев стал четвертым игроком, выигравшим 20 матчей на «Мастерсах» в этом сезоне. Больше побед только у Янника Синнера (21), Даниила Медведева (24) и Карлоса Алькараса (25).

Россиянин 10-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». Он пять раз выходил в полуфинал, четырежды – в финал и один раз брал титул.

Его следующим соперником станет Алекс де Минаур.

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