Рублев о прогрессе в игре: «Это не так легко, как кажется со стороны: пошел, потренировал. Какие-то элементы сложнее, и требуется время»

Теги ATP Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев оценил свою игру после поражения от Янника Синнера в Вене.

– Ты сказал, что усталость чувствовалась. Какого плана: физического, психологического? В чем она заключалась?

– Да все вместе, но в итоге в матче все было нормально. Смог отойти, настроиться и быть [готовым] на все 100%.

– В чем Синнер, по-твоему, прибавил? Почему его настолько сложно победить на сегодняшний день?

– Потому что он очень хорошо двигается и с двух сторон играет одинаково, очень агрессивно, очень плотно, мало ошибаясь.

– Все равно давай немножечко с позитивной стороны. Ты сам замечаешь прогресс в своей игре? Многие отмечают: в Шанхае бэкхенд по линии очень классно удавался, в принципе, игра с лета. Насколько ты именно этим двум компонентам, которые чуть-чуть хромали, сейчас на тренировках посвящаешь внимание?

– Я тоже чувствую, что прогресс есть, и, на самом деле, мы всегда им посвящали время и работали. Просто это не так легко, как кажется со стороны: пошел, потренировал. Каждый день тренируй игру у сетки и так далее. Это и так понятно, и так это делается. Просто это не так быстро нарабатывается, как кажется.

Какие-то элементы легче, и они быстрее прогрессируют, какие-то элементы сложнее, и требуется время: месяцы, года. Постепенно, делая одну и ту же работу, стараюсь уделять этим вещам моменты, и в итоге спустя время начинается какой-то мини-прогресс, – сказал Рублев в интервью Максиму Янчевскому.

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4 комментария

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Двойка Бубнова
Прогресс явно есть, особенно с бэкхендом, просто Синнер объективно сейчас сильнее на данный момент
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Konstantin Safin
Кто из гениальных комментаторов занимался теннисом. Так чтобы всё было хорошо, но улучшили, несмотря на работу соперников, гораздо лучше ваших соперников?
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Bdv68
Хау мэни таймз требуется?
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Антон Тимофеев
Скажем так. Когда Рублев забирался в прошлые разы на 5-ое место в рейтинге, он казался там инородным телом и просто воспользовался удачной ситуацией и довольно быстро уехал вниз.

Сейчас 5-ое место Рублева вполне заслуженно, он в этом году реально пятый, без вопросов. Не выше, нет. Но, и не ниже!

3 четвертьфинала на Шлемах. Мастерс взял, был в паре очков от взятия второго.. Вот на водокачках и 500-ках не слишком удачный год, всего один титул 250, но, 4 раза в финалы на уровне 250-500 все же выходил.
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