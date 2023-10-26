Рублев о победе над Арнальди: «Когда мне удалось выиграть сет, стало легче. Возможно, это выбило его из колеи»

Теги ATP Erste Bank Open Андрей Рублев Маттео Арнальди Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Маттео Арнальди в Вене.

Он выиграл 7:5, 6:3.

«У меня была отличная возможность в первом гейме на приеме, но я ею не воспользовался, а потом было трудно завязывать розыгрыши в геймах на приеме, потому что он очень хорошо подавал. Он очень хорошо играл на второй подаче, и я не мог завязать розыгрыш.

Потом, когда мне удалось выиграть сет, стало легче. Возможно, это выбило его из колеи, он подавал уже не так, как в первом сете, и я почувствовал себя гораздо увереннее».

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2 комментария

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Никита Мозговой
Не хватило опыта итальянцу. Думаю, через пару лет возьмёт реванш у Рублева
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Марадона курильщика
Можно было описать всего одним словом - зажало )
0
0
0
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