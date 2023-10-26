Людмила Самсонова: «Ига – настоящий №1. Когда я узнала ее получше, почувствовала нечто особенное»

Людмила Самсонова ответила, кого считает лучшим игроком женского тура.

«Игу. 100%. Мне кажется, она настоящий №1. Мы поговорили после финала в Пекине, она подошла ко мне и очень приветливо вела себя во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда бывает тяжело». Когда я узнала ее получше и пообщалась с ней поближе, я почувствовала нечто особенное».

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