Людмила Самсонова: «Ига – настоящий №1. Когда я узнала ее получше, почувствовала нечто особенное»
Людмила Самсонова ответила, кого считает лучшим игроком женского тура.
«Игу. 100%. Мне кажется, она настоящий №1. Мы поговорили после финала в Пекине, она подошла ко мне и очень приветливо вела себя во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда бывает тяжело». Когда я узнала ее получше и пообщалась с ней поближе, я почувствовала нечто особенное».
У Иги 4 шлема, у Соболенки всего 1. Карьерных призовых у Иги больше. И это при том, что полька на три года(!) моложе белоруски!
какая соболенка, ну вы что в самом деле))) в целом по достижениям она пока что рядом не стоит с Игой, учитывая возраст!
Так что Люда правильно сказала, умная девушка))