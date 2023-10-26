Людмила Самсонова: «Ига – настоящий №1. Когда я узнала ее получше, почувствовала нечто особенное»

Теги WTA China Open Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова ответила, кого считает лучшим игроком женского тура.

«Игу. 100%. Мне кажется, она настоящий №1. Мы поговорили после финала в Пекине, она подошла ко мне и очень приветливо вела себя во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда бывает тяжело». Когда я узнала ее получше и пообщалась с ней поближе, я почувствовала нечто особенное».

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33 комментария

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Buhmichael
Ответ Stas Salesov
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4 полуфинала шлема за сезон. У Иги, Барти, Осаки, Возняцки нет пф на всех шлемах за карьеру, а у Арины за сезон. Не фанат Арины, но этот сезон у неë однозначно достоин 1й строчки рейтинга. Мельбурн заслуженный абсолютно.
+24
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+19
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Serge Vendino
Ответ александр Панкратов
Самсонова...в теннисе ничегошеньки не добилась, а играет примитивно...
По сравнению с вами, думаю, Самсонова очень многого добилась в теннисе
+22
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Serge Vendino
Ига оказывается с русскими разговаривает?
+21
-5
+16
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justbored
Ответ Serge Vendino
Ига оказывается с русскими разговаривает?
Спалила ))
+9
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Troy McClure
Ответ Monto Frekasi
Люда, боюсь, чувства далеко не обоюдные. Она злыдная, злорадная полиш, ты - русская, которая сейчас, мягко говоря, у них "не в фаворе". Ты с ней начеку будь. Она в лицо зубоскалит, а за спиной нож уже готов.
Экий ты злой, много задали домашней работы?
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Григорий Шутров
Остапенко молча закатывает глаза.
+8
-2
+6
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Андрей Михайлюк
Это что было Паста или Лазанья в спину ?))))
+5
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+4
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Daniel End
У Самсы сегодня был полулет, слава богу выиграла!Если бы у нее всегда летело, то и Ига была бы в ужасе!
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В Кол
Не верьте данайцам, дары приносящим.
+3
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Jefri AG
Людмила из нашего лагеря, лайк) Мне, кстати, тоже запомнилось как на церемонии награждения в Пекине Ига ей сказала в своей речи, что не важно что происходит на корте, ты замечательный человек и это самое главное.
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N.S.A.8.5
А Соболенко?
+3
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Lola Lola
Ответ Stas Salesov
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и да чести нет и у других-кто туда заявился)) ну абсолютно))
+1
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Марадона курильщика
Ответ Jefri AG
Людмила из нашего лагеря, лайк) Мне, кстати, тоже запомнилось как на церемонии награждения в Пекине Ига ей сказала в своей речи, что не важно что происходит на корте, ты замечательный человек и это самое главное.
Что есть ваш лагерь?
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igorek don
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Вообще, права Самсонова) И глупо считать иначе))

У Иги 4 шлема, у Соболенки всего 1. Карьерных призовых у Иги больше. И это при том, что полька на три года(!) моложе белоруски!

какая соболенка, ну вы что в самом деле))) в целом по достижениям она пока что рядом не стоит с Игой, учитывая возраст!

Так что Люда правильно сказала, умная девушка))
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Марадона курильщика
Сайсай Чжен, Соболенко № 1.
Дядя, ты видно шуток не понимаешь )
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Марадона курильщика
Ответ Йенс Мустерманн
Дядя, ты видно шуток не понимаешь )
А где тут шутка? Или ты лучше Самсоновой знаешь, на каком месте Арина в её рейтинге?
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Bdv68
Ответ Serge Vendino
Ига оказывается с русскими разговаривает?
Может просто бухая была?
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sashati
Ответ Serge Vendino
Ига оказывается с русскими разговаривает?
Да, иногда на форум Прайма заходит, говорит читает Достоевского! Я ей предлагал Толстого, Булгакова для расширения профиля России)
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Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Фанаты Касаткиной, за что вы Аришку не любите?)))
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-3
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Eugenie Nation
Ответ Андрей Михайлюк
Это что было Паста или Лазанья в спину ?))))
Хорош
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