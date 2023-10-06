Медведев о 2023-м: «Мой лучший сезон, если не говорить о ТБШ. Много титулов, много отличных побед. Постараюсь завершить его на высокой ноте»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Кристиан Гарин Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от второго круга «Мастерса» в Шанхае.

Он сыграет с Кристианом Гарином. Россиянин ведет в личных встречах 2:1, их прошлый матч был в 2021 году.

– Мы с Кристианом играли пару раз, но, если я правильно помню, довольно давно. В прошлом году мы пару раз вместе тренировались. Он отличный игрок. По-моему, он стоял в топ-20. А любой, кто стоял в топ-20, умеет хорошо играть. В последнее время ему было непросто, но он выиграл первый матч, привык к условиям, поэтому я знаю, что будет тяжело и нужно показать максимум.

– Как вы оцениваете нынешний сезон? Он был очень успешным.

– Честно говоря, да, отличный сезон. Конечно, хотелось бы выиграть «Большой шлем», но на «Уимблдоне» и US Open я неплохо выступил, проиграл великолепным соперникам. Возможно, то есть не возможно, а это мой лучший сезон, и если не говорить о «Больших шлемах», то у меня много титулов, много отличных побед. Сезон получился стабильным, и он еще не закончен, я постараюсь завершить его на высокой ноте.

– Как вы себя чувствуете? Вы только что приехали из Пекина, где дошли до финала.

– У меня была одна тренировка, и я чувствовал себя отлично, но матч – совсем другая история. Если честно, только завтра тот день, когда после матча я смогу сказать: «Да, чувствовал себя отлично» или «Ну, чувствовал себя плохо, возвращаюсь домой». Пока все хорошо, но посмотрим завтра.

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2 комментария

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Drob003
Даня молодец. Вот за кем действительно приятно наблюдать.
+3
0
+3
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Arti22
19 пзже был
0
0
0
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