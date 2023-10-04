Швентек – первая за 10 лет теннисистка, выигравшая 60 матчей в двух сезонах подряд

Вторая ракетка мира вышла в четвертьфинал в Пекине, разгромив – 6:1, 6:1.

Полька одержала 60-ю победу в этом сезоне. Она лидер тура по этому показателю. В 2023-м она выиграла 84% матчей (потерпела 11 поражений).

В прошлом сезоне на ее счету было 88% побед – 67:9.

Она стала первой теннисисткой после Агнешки Радванской в 2012-2013-м, выигравшей по 60 матчей в двух сезонах подряд.

В четвертьфинале Швентек сыграет с или .

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