Жабер о performance bye: «Возможно, стоит оставить и обычные bye и лучше объяснить правила. Понимаю точку зрения Рыбакиной»

Онс Жабер высказалась о введении performance bye.

На прошлой неделе туниска выиграла турнир в Нинбо, но на этой все равно начала в Пекине с первого круга.

«Правила очень запутанные. Я бы хотела получить performance bye за турнир в Нинбо. Если на турнире WTA 1000 можно давать performance bye за турнир WTA 500, то можно и за WTA 250.

Я считаю, что календарь должен быть лучше. Нельзя играть в Мексике, потом в Токио, а потом лететь из Токио сюда. Если будут performance bye, то, возможно, стоит оставить и обычные bye и лучше объяснить правила? По-моему, нам ничего не объяснили. Я думала, что мне дадут bye за Нинбо, но не дали. Это обидно.

Я понимаю точку зрения Елены Рыбакиной и надеюсь, что мы с WTA сможем найти решение и больше не допускать подобного. Обязательно нужно раз и навсегда прояснить правила».

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