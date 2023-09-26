Руне перед турниром в Пекине: «Снова почувствовал себя здоровым»

Хольгер Руне готов к турниру в Пекине.

«Хорошо восстановился и снова почувствовал себя здоровым. Спасибо всем, кто на этой неделе помогал мне вернуться в строй. Теперь с нетерпением жду турниров в Китае», – написал Руне.

Руне поделился фото и видео из Монако и Дании. Он показал тренировки и физиотерапию, а также отпуск с сестрой Альмой и девушкой Каролиной Донзеллой.

28 сентября начнется турнир в Пекине, где Руне сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

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