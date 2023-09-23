Нинбо (WTA). Звонарева сыграет с Болтер, Аванесян – с Таусон, Рахимова – с Рус, Блинкова и Шнайдер начнут с квалифаерами
Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Нинбо, который состоится на следующей неделе.
Под первым номером посеяна Онс Жабер (WC). Она сыграет с Диан Парри.
Петра Квитова (2) и Анна Блинкова (4) начнут турнир матчами с квалифаерами.
Вера Звонарева (WC) поборется с Кэти Болтер (7), Элина Аванесян – с Кларой Таусон.
Камилла Рахимова встретится с Арантой Рус (6), Диана Шнайдер – с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
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