Сан-Диего (WTA). Кудерметова встретится с Кенин, Александрова – с Остапенко, Потапова во втором круге может сыграть с Жабер

Теги WTA Каролин Гарсия Онс Жабер Вероника Кудерметова Барбора Крейчикова Алена Остапенко Анастасия Потапова Мария Саккари София Кенин Екатерина Александрова Алисия Паркс Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Сан-Диего, который пройдет на следующей неделе.

Онс Жабер (1), Каролин Гарсия (2), Мария Саккари (3) и Барбора Крейчикова (4) начнут со второго круга.

Вероника Кудерметова (6) стартует матчем против Софии Кенин, Екатерина Александрова (8) – против Алены Остапенко.

Анастасия Потапова поборется с Алисией Паркс, а победительница этой встречи сыграет с Жабер.

Полностью сетка здесь.

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