Сан-Диего (WTA). Кудерметова встретится с Кенин, Александрова – с Остапенко, Потапова во втором круге может сыграть с Жабер
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Сан-Диего, который пройдет на следующей неделе.
Онс Жабер (1), Каролин Гарсия (2), Мария Саккари (3) и Барбора Крейчикова (4) начнут со второго круга.
Вероника Кудерметова (6) стартует матчем против Софии Кенин, Екатерина Александрова (8) – против Алены Остапенко.
Анастасия Потапова поборется с Алисией Паркс, а победительница этой встречи сыграет с Жабер.
Полностью сетка здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии