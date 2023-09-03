Арнальди о матче с Алькарасом: «После жеребьевки поставил цель с ним сыграть»

Маттео Арнальди поделился ожиданиями от матча против Карлоса Алькараса.

В третьем круге US Open 22-летний итальянец прошел Кэмерона Норри – 6:3, 6:4, 6:4.

– Насколько сложно будет показать максимум в следующем матче?

– Не знаю (улыбается). В прошлом матче я получил большой опыт. После жеребьевки я поставил цель с ним сыграть. Но я никогда не играл против первой ракетки мира. Просто безумие, если задуматься, где я был в начале года и где я сейчас (он начал сезон 134-й ракеткой мира и проиграл в квалификации Australian Open – Sports.ru).

Я просто стараюсь сосредотачиваться на текущем матче и наслаждаться моментом.

– Не могли бы вы подробнее остановиться на игровых стилях и сказать, что будет для вас ключевым в этом матче?

– Не скажу, что мы играем очень похоже, но у него силовой теннис, и у меня отчасти тоже. Для меня матч – это длинная дистанция.

Надеюсь, что будет хороший, очень напряженный матч, но нельзя загадывать. Не знаю, куда нас поставят, но думаю, что на корт Артура Эша или Луи Армстронга, и я сыграю там впервые. Перед началом будет эмоциональный момент. Подумаю об этом завтра.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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