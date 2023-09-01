Медведев одержал 250-ю победу на харде
Даниил Медведев обыграл Кристофера О’Коннелла во втором круге US Open – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2.
Для россиянина это 250-я побед на харде (при 83 поражениях). Медведев – единственный действующий игрок младше 30 лет, перешагнувший этот рубеж.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Конечно, было время у Медведева и остальных взять свои шлемы, когда Джокович ковидил, когда Надаль травмировался.
Сейчас такое ощущение, что Алькарас и Джок будут брать всё.