Медведев одержал 250-ю победу на харде

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев обыграл Кристофера О’Коннелла во втором круге US Open – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2. 

Для россиянина это 250-я побед на харде (при 83 поражениях). Медведев – единственный действующий игрок младше 30 лет, перешагнувший этот рубеж.

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11 комментариев

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Leo Bonart
Ответ hsmshhzfn5
Отличный результат. Конечно, было время у Медведева и остальных взять свои шлемы, когда Джокович ковидил, когда Надаль травмировался. Сейчас такое ощущение, что Алькарас и Джок будут брать всё.
Медведев внезапно всё свои четыре финала ТБШ играл против бигов
+28
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kustodievka
Hard court specialist))
+29
-3
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hsmshhzfn5
Ответ Андрей
Даня свои хардовые зацепит ещё
Будем верить в это. Травмам он не подвержен, с трудовой дисциплиной всё у него в порядке.
+17
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Огюст
Молодчик Даниил - двигайся победами и далее в игре !
+11
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Андрей
Ответ hsmshhzfn5
Отличный результат. Конечно, было время у Медведева и остальных взять свои шлемы, когда Джокович ковидил, когда Надаль травмировался. Сейчас такое ощущение, что Алькарас и Джок будут брать всё.
Даня свои хардовые зацепит ещё
+14
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Артем Гладских
слава богу. наш парень . рад за него. браво.
+5
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Павел павел
Ответ Андрей
Даня свои хардовые зацепит ещё
а лошадка себя еще покажет -С.М. Буденный))
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hsmshhzfn5
Отличный результат.
Конечно, было время у Медведева и остальных взять свои шлемы, когда Джокович ковидил, когда Надаль травмировался.
Сейчас такое ощущение, что Алькарас и Джок будут брать всё.
+6
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+2
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Марадона курильщика
Ну, с юбилеем!
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Генадий Адамов
Ну он же сказал, что он специалист по харду, и это так уже на этом покрытии одержал 250-ю победу
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Евгений Фабиянчук
Великий, что сказать)
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