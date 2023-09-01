Медведев одержал 250-ю победу на харде

обыграл Кристофера О’Коннелла во втором круге US Open – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2.

Для россиянина это 250-я побед на харде (при 83 поражениях). Медведев – единственный действующий игрок младше 30 лет, перешагнувший этот рубеж.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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