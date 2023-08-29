Рыбакина в ответ на слова, что она не боится никаких соперниц: «Только себя»
Елена Рыбакина готова к матчам против любых соперниц.
После выхода во второй круг US Open в интервью на корте ее спросили о победах над лидерами тура.
– За последний год вы обыгрывали Соболенко, Швентек и Жабер. Похоже, сейчас вы не боитесь никого в мире тенниса.
– Только себя (улыбается). Все зависит от моей игры на корте. Я стараюсь концентрироваться только на текущем матче и надеюсь, что продолжу играть так, как сегодня.
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