Рыбакина в ответ на слова, что она не боится никаких соперниц: «Только себя»

Теги US Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина готова к матчам против любых соперниц.

После выхода во второй круг US Open в интервью на корте ее спросили о победах над лидерами тура.

– За последний год вы обыгрывали Соболенко, Швентек и Жабер. Похоже, сейчас вы не боитесь никого в мире тенниса.

– Только себя (улыбается). Все зависит от моей игры на корте. Я стараюсь концентрироваться только на текущем матче и надеюсь, что продолжу играть так, как сегодня.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
А вот Рыбку многие боятся, особенно один польский мальчик, будет молиться всем богам, чтобы ее кто-нибудь выбил до полуфинала)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Какие шансы на первую строчку в этом году?
Вопрос знатокам😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Мирослав Холод
Какие шансы на первую строчку в этом году? Вопрос знатокам😎
Ей всего 400 очков защищать до конца года, шансы неплохие, но нужно на шлеме, итоговом и на оставшихся мастерсах хорошо сыграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий