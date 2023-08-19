Кливленд (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Винус Уильямс

Появилась сетка турнира в Кливленде, который пройдет на следующей неделе.

16-летняя в первом круге сыграет с 43-летней .

(4) встретится с Марией-Патрицией Циг, а (3) – с квалифаером.

(1) стартует против , а (2) – с теннисисткой из квалификации.

Полностью сетка здесь.

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