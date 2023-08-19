Кливленд (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Винус Уильямс

Теги Винус Уильямс WTA Каролин Гарсия Вероника Кудерметова Барбора Крейчикова Екатерина Александрова Линда Фрухвиртова Tennis in the Land Open Мирра Андреева Теннис

Появилась сетка турнира WTA в Кливленде, который пройдет на следующей неделе.

16-летняя Мирра Андреева в первом круге сыграет с 43-летней Винус Уильямс.

Екатерина Александрова (4) встретится с Марией-Патрицией Циг, а Вероника Кудерметова (3) – с квалифаером. 

Каролин Гарсия (1) стартует против Линды Фрухвиртовой, а Барбора Крейчикова (2) – с теннисисткой из квалификации.

Полностью сетка здесь.

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9 комментариев

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Ivan Prokofiev
Для информации.
43-16=27
+5
-2
+3
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Ivan Stasuk
Мирра должна проставиться перед организаторами турнира за эту возможность сыграть с легендой )
+3
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Ivan Stasuk
Ответ Великий Алонсо
Замечательная соперница для Мирры. Как соперница Винус это легчайший проход в следующий круг, но при этом большая афиша и дополнительный пиар Андреевой 👍
Вы оптимист , учитывая что Винус играет дома с болельщиками и непонятное состояние Мирры которая слила последнею игру я бы сказал 50 на 50
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+3
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Другая_
Ответ Великий Алонсо
Это шутка такая? Винус это просто подарок, слабейшая теннисистка в основной сетке в силу возраста, даже если каким-то чудом игра затянется на 3 сета, её просто не хватит на весь матч против молодой Мирры. Ещё раз - легчайшая победа Мирры + отличный дополнительный пиар, лучше соперницы и быть не может.
Вообще не факт. Винус и Кудерметову обыграла, и Джорджи, и с Остапенко с Дженг три сета сыграла. Если Мирра не в форме, то она вполне может проиграть.

Но за возможность сыграть с Уильямс действительно стоит сказать спасибо. Вне зависимости от исхода для Мирры это будет полезно.
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Великий Алонсо
Замечательная соперница для Мирры. Как соперница Винус это легчайший проход в следующий круг, но при этом большая афиша и дополнительный пиар Андреевой 👍
+1
-1
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avcgloronalduMU
наконец то
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Никита Мозговой
Ответ Великий Алонсо
Замечательная соперница для Мирры. Как соперница Винус это легчайший проход в следующий круг, но при этом большая афиша и дополнительный пиар Андреевой 👍
Вы главное не теряйтесь и не удаляйте комментарии, когда Винус осадит малолетку Мирру
+1
-1
0
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