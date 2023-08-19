Кливленд (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Винус Уильямс
Появилась сетка турнира WTA в Кливленде, который пройдет на следующей неделе.
16-летняя Мирра Андреева в первом круге сыграет с 43-летней Винус Уильямс.
Екатерина Александрова (4) встретится с Марией-Патрицией Циг, а Вероника Кудерметова (3) – с квалифаером.
Каролин Гарсия (1) стартует против Линды Фрухвиртовой, а Барбора Крейчикова (2) – с теннисисткой из квалификации.
Полностью сетка здесь.
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43-16=27
Но за возможность сыграть с Уильямс действительно стоит сказать спасибо. Вне зависимости от исхода для Мирры это будет полезно.