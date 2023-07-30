Коччаретто первой в сезоне в трех матчах ушла с матчболов

Теги WTA Ladies Open Lausanne статистика Элизабетта Коччаретто Теннис

Первая ракетка Италии Элизабетта Коччаретто, в полуфинале Лозанны обыгравшая Анну Бондар 6:7, 7:6, 7:5, отыграла матчбол на тай-брейке второго сета и победила за 3 часа 34 минуты.

22-летняя Коччаретто ушла с матчбола второй раз на этой неделе (также в первом круге против Селин Неф) и третий – в этом году. Она стала первой теннисисткой с тремя такими победами в этом сезоне.

Во втором финале WTA в сезоне и карьере Коччаретто встретится с Кларой Бюрель.

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