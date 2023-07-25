Рублев после победы в Баштаде: «Хочу отдать дань уважения одному из величайших артистов – Avicii»
Андрей Рублев отдал дал уважения музыканту Avicii.
«Есть кое-что, что я забыл сказать во время церемонии в Баштаде. Я хочу отдать дань уважения одному из величайших артистов 🇸🇪 Avicii (Тиму Берглингу) 🖤. Его наследие будет жить вечно», – написал Рублев, который в воскресенье в финале в Баштаде обыграл Каспера Рууда.
Тим Берлинг – шведский диджей и продюсер. В 2018 году он покончил с собой.
В прошлом году Рублев назвал Avicii одним из своих любимых музыкантов.
1 комментарий