Рублев после победы в Баштаде: «Хочу отдать дань уважения одному из величайших артистов – Avicii»

Андрей Рублев отдал дал уважения музыканту Avicii.

«Есть кое-что, что я забыл сказать во время церемонии в Баштаде. Я хочу отдать дань уважения одному из величайших артистов 🇸🇪 Avicii (Тиму Берглингу) 🖤. Его наследие будет жить вечно», – написал Рублев, который в воскресенье в финале в Баштаде обыграл Каспера Рууда.

Тим Берлинг – шведский диджей и продюсер. В 2018 году он покончил с собой.

В прошлом году Рублев назвал Avicii одним из своих любимых музыкантов.

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