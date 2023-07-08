Миллман о матче Харри против Алькараса: «Как комментатор может говорить: «Мы не знаем Харри, но мы с ним познакомимся»? Это уже даже не смешно»

Джон Миллман раскритиковал комментатора матча Николаса Харри и Карлоса Алькараса .

Чилиец и испанец играют в третьем круге «Уимблдона».

«Как комментатор может говорить: «Мы не знаем Харри, но мы с ним познакомимся»? Это уже даже не смешно. В теннис играют 87 миллионов человек по всему миру, и этот парень сейчас №28 в этом виде спорта», – написал австралиец.

Харри в туре с 2014-го и сейчас занимает наивысшую позицию в карьере. Он чемпион трех турниров ATP в одиночке (два из которых выиграл в этом сезоне) и двух в паре.

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