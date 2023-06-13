Раонич о физическом состоянии: «Не сыграю на «Уимблдоне» и в Торонто, только если мне скажут, что я рискую гораздо большим, чем просто спортивным будущим»

Теги Уимблдон ATP National Bank Open Милош Раонич Теннис

Милош Раонич не ставит долгосрочные цели после возвращения в тур.

Канадец рассказал, какие у него планы на ближайшие месяцы.

«Я очень хотел [вернуться на траве]. «Уимблдон» для меня важнее всего, а я не играл там с 2019-го. Я сыграю там еще раз. Не знаю, что будет потом, но я сыграю там еще раз. Также в планах Торонто. Я вырос в 10 минутах от стадиона, это еще одни важные для меня соревнования. Мне нравится думать, что я еще хотя бы раз сыграю на этих турнирах.

Я должен быть быстрым и агрессивным. Если не получится, я не смогу играть в теннис так, как считаю нужным, и не смогу добиться того, чего хочу. Такие задачи требуют определенного уровня физподготовки. Сейчас у меня получается, но я не знаю, что будет через два дня, через две недели.

Всему свое время, но я знаю, что, даже если в следующем матче мне будет очень больно, я еще раз выйду на корт, чтобы выступить на «Уимблдоне» и в Торонто... Я не сыграю, только если мне скажут, что я рискую гораздо большим, чем просто спортивным будущим».

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2 комментария

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imaxim
Если у Раонича все хорошо будет с физикой и выносливостью, то на Уимблдоне он будет очень неприятным соперником даже для первой десятки. Некоторые товарищи оттуда запросто отлетят
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+5
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Стэн Смит
Ответ imaxim
Если у Раонича все хорошо будет с физикой и выносливостью, то на Уимблдоне он будет очень неприятным соперником даже для первой десятки. Некоторые товарищи оттуда запросто отлетят
Раонич в принципе топ 5 на траве в текущем туре, если здоровье в порядке.
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