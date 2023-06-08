Дрэйпер пропустит травяной сезон из-за травмы

Теги травмы ATP Джек Дрэйпер Теннис

Джек Дрэйпер сделает перерыв в сезоне из-за проблем с плечом.

«Стало понятно, что моему плечу потребуется время на восстановление. Мы с командой приняли сложное решение пропустить травяной сезон. Мне кажется, в этом спорте часто случаются взлеты и падения, но в этот раз мне трудно смириться. Я уверен только в том, что не сдамся 💪. Спасибо за поддержку, она много значит...» – написал британец.

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5 комментариев

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Никита Волк
За 8 месяцев 4 травмы. Возвращается, играет пару матчей и очередная травма, ужас
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Виктор Ш.
Многовато травм… год назад он на траве тоже травму получил, Пенистону проиграл из-за нее. Эдмунд номер 2 похоже, хотя парень талантливый
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sedric
Талантливый, но хрустальный. Но, ничего. Вон такая же Мухова сегодня в финал шлема вышла. Парню всего 21. Будем верить, что рано или поздно поборет свою травматичность.
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Евгений Фабиянчук
какой ужас.
трава же как раз его профиль.
если бы не травмы, у ДЖЕКА было бы сейчас 3 тбш, 5-7 Мастерсов и пара Итоговых
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Korendos
Слышал, что Дрэйпера уже прооперировали. Надеюсь, все будет нормально.
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