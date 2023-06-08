Дрэйпер пропустит травяной сезон из-за травмы

сделает перерыв в сезоне из-за проблем с плечом.

«Стало понятно, что моему плечу потребуется время на восстановление. Мы с командой приняли сложное решение пропустить травяной сезон. Мне кажется, в этом спорте часто случаются взлеты и падения, но в этот раз мне трудно смириться. Я уверен только в том, что не сдамся 💪. Спасибо за поддержку, она много значит...» – написал британец.

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