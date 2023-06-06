Дом Пуя ограбили и вынесли ценностей на 600 тысяч евро

Дом Люки Пуя в Ренне ограбили, сообщает L’Équipe со ссылкой на Journal du dimanche.

Преступники воспользовались отсутствием теннисиста и украли ювелирные украшения и люксовые часы на общую сумму около 600 тысяч евро.

Вернувшись домой 2 июня после поражения в миксте «Ролан Гаррос», Пуй обнаружил, что дверь взломана, а вещи украдены.

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