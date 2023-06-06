Дом Пуя ограбили и вынесли ценностей на 600 тысяч евро
Дом Люки Пуя в Ренне ограбили, сообщает L’Équipe со ссылкой на Journal du dimanche.
Преступники воспользовались отсутствием теннисиста и украли ювелирные украшения и люксовые часы на общую сумму около 600 тысяч евро.
Вернувшись домой 2 июня после поражения в миксте «Ролан Гаррос», Пуй обнаружил, что дверь взломана, а вещи украдены.
Год назад спал по часу и пил в одиночестве, а теперь поет «Марсельезу» со стадионом. Депрессия и победа Люкаса Пуя
оно до сих пор у европейцев всегда было высоким.
именно поэтому там нет трехметровых заборов, а в скандинавии так и вовсе его практически нет, трехметровые заборы - это наша монополия.