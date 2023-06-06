Дом Пуя ограбили и вынесли ценностей на 600 тысяч евро

Теги происшествия ATP Люка Пуй Теннис

Дом Люки Пуя в Ренне ограбили, сообщает L’Équipe со ссылкой на Journal du dimanche.

Преступники воспользовались отсутствием теннисиста и украли ювелирные украшения и люксовые часы на общую сумму около 600 тысяч евро.

Вернувшись домой 2 июня после поражения в миксте «Ролан Гаррос», Пуй обнаружил, что дверь взломана, а вещи украдены.

Год назад спал по часу и пил в одиночестве, а теперь поет «Марсельезу» со стадионом. Депрессия и победа Люкаса Пуя

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10 комментариев

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Kazanest
Пуёвый день был.
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АРХАТ
8 млн призовых за карьеру, довольно весомая потеря.
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dedpihto59
Какого пуя?
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sashati
Жаль парня, и так не прет дак еще и эти..
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Ilovethisgame77
«Да и пуй с ним»-подумал Пуй и пошёл тренироваться…
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Лёля Иванова
Меня удивляет экономность людей имеющих дом и не имеющих охранную систему, подключённую к любой частной охраной компании.
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Sergi Barjuan
Допуя забрали....
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Панарин против Диктатора
Ответ Лёля Иванова
Меня удивляет экономность людей имеющих дом и не имеющих охранную систему, подключённую к любой частной охраной компании.
дело не в экономности, а в ощущении безопасности.
оно до сих пор у европейцев всегда было высоким.
именно поэтому там нет трехметровых заборов, а в скандинавии так и вовсе его практически нет, трехметровые заборы - это наша монополия.
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