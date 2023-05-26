Блинкова о победе над Дэвис в Страсбурге: «Было трудно оставаться спокойной, поскольку все мысли были о финале, но я была рада, что смогла их преодолеть»

Теги WTA Internationaux de Strasbourg Лорин Дэвис Анна Блинкова Теннис

Анна Блинкова прокомментировала выход в финал в Страсбурге.

Она обыграла Лорин Дэвис – 6:2, 6:2.

«Я очень рада победе. Думаю, я хорошо поработала и была очень сосредоточена в каждом розыгрыше. Я старалась быть максимально агрессивной, заставляла ее двигаться и выходила к сетке, чтобы как можно лучше завершать розыгрыши.

Было трудно оставаться спокойной, так как все мысли были о финале и победе, но я была рада, что смогла их преодолеть».

Блинкова она встретится с Элиной Свитолиной.

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