Саккари о словах болельщиков, что у Кудерметовой похожий антирекорд поражений в полуфиналах: «Я непревзойденна»

Мария Саккари пошутила о своих поражениях в полуфиналах.

В твиттере иронично отозвались о полуфинальных результатах Саккари и :

– Кудерметова проиграла последние восемь полуфиналов.

– Боже, она дышит тебе в спину, .

– Я непревзойденна 💪🏼, – ответила Саккари.

На самом деле Кудерметова проиграла семь полуфиналов подряд – с еще одного она снялась до матча. У нее три победы в 15 полуфиналах на уровне . Также она дважды прошла дальше на отказе соперницы.

У Саккари – семь побед в 22 полуфиналах. На данный момент она проиграла шесть подряд.

У них обеих по одному титулу.

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