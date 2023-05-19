Саккари о словах болельщиков, что у Кудерметовой похожий антирекорд поражений в полуфиналах: «Я непревзойденна»
Мария Саккари пошутила о своих поражениях в полуфиналах.
В твиттере иронично отозвались о полуфинальных результатах Саккари и Вероники Кудерметовой:
– Кудерметова проиграла последние восемь полуфиналов.
– Боже, она дышит тебе в спину, Мария Саккари.
– Я непревзойденна 💪🏼, – ответила Саккари.
На самом деле Кудерметова проиграла семь полуфиналов подряд – с еще одного она снялась до матча. У нее три победы в 15 полуфиналах на уровне WTA. Также она дважды прошла дальше на отказе соперницы.
У Саккари – семь побед в 22 полуфиналах. На данный момент она проиграла шесть подряд.
У них обеих по одному титулу.
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