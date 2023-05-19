Саккари о словах болельщиков, что у Кудерметовой похожий антирекорд поражений в полуфиналах: «Я непревзойденна»

Теги WTA Вероника Кудерметова соцсети Мария Саккари ахахаха Теннис

Мария Саккари пошутила о своих поражениях в полуфиналах.

В твиттере иронично отозвались о полуфинальных результатах Саккари и Вероники Кудерметовой:

– Кудерметова проиграла последние восемь полуфиналов.

– Боже, она дышит тебе в спину, Мария Саккари.

– Я непревзойденна 💪🏼, – ответила Саккари.

На самом деле Кудерметова проиграла семь полуфиналов подряд – с еще одного она снялась до матча. У нее три победы в 15 полуфиналах на уровне WTA. Также она дважды прошла дальше на отказе соперницы.

У Саккари – семь побед в 22 полуфиналах. На данный момент она проиграла шесть подряд.

У них обеих по одному титулу. 

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4 комментария

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Дарья Ефимова
Респект за самоиронию. Дизреспект за все остальное.
+8
-1
+7
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Hardy
Ответ costa0545
Всё равно, два сапога пара)))
оба левые
+4
0
+4
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Додик Аксель
Сёстры по полуфиналу...
+1
-1
0
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