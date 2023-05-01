Медведев одержал 300-ю победу в карьере

Теги Даниил Медведев Александр Шевченко Теннис

Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Александра Шевченко – 4:6, 6:1, 7:5.

Эта победа стала 300-й в карьере 27-летнего россиянина (при 122 поражениях).

Медведев выиграл 19 титулов (включая US Open-2021) и был первой ракеткой мира.

В этом году он лидер тура по победам – 33 в 37 матчах.

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5 комментариев

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Привет Этоя
Ответ Великий Алонсо
А у Зверева 350 и он на год младше, шах и мат, Даня
У него и поражений больше.
И ТБШ нет и первой строчки рейтинга.
Так что пока шах Звереву
+17
0
+17
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Sincere
Ответ Великий Алонсо
А у Зверева 350 и он на год младше, шах и мат, Даня
это конечно огромная трагедия))
+6
0
+6
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Buhmichael
Ответ Привет Этоя
У него и поражений больше. И ТБШ нет и первой строчки рейтинга. Так что пока шах Звереву
Ты забыл что Саша - Олимпийский чемпион!))) это тебе не какой-то финал шлема у Джоковича выиграть не проиграв ни сета)
+4
0
+4
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Антон Тимофеев
Саша молодец, тут никто не спорит. Но, он в топы вышел сильно раньше Даниила, в 20 лет уже первый Мастерс взял. Настоящий суперталант своего поколения, в отличии от Медведева.
.
Даниил расцвел сильно позже, примерно в 23,5 года, когда побывал в 6 финалах подряд, включая финалы Шлема и 3 Мастерсов)) Что-то вроде Вавринки))
.
Тим, например, на 2,5 года старше Медведева, Доминику скоро 30, а побед у него 334. Т.е. он Звереву тоже уступает, Медведев же думаю, 334 победы наберет уже через полгодика)))
.
Я не удивлюсь, если среди игроков, родившихся в 1990-х, Саша первый по победам))
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