Медведев одержал 300-ю победу в карьере

в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл – 4:6, 6:1, 7:5.

Эта победа стала 300-й в карьере 27-летнего россиянина (при 122 поражениях).

Медведев выиграл 19 титулов (включая US Open-2021) и был первой ракеткой мира.

В этом году он лидер тура по победам – 33 в 37 матчах.

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