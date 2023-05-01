Медведев одержал 300-ю победу в карьере
Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Александра Шевченко – 4:6, 6:1, 7:5.
Эта победа стала 300-й в карьере 27-летнего россиянина (при 122 поражениях).
Медведев выиграл 19 титулов (включая US Open-2021) и был первой ракеткой мира.
В этом году он лидер тура по победам – 33 в 37 матчах.
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И ТБШ нет и первой строчки рейтинга.
Так что пока шах Звереву
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Даниил расцвел сильно позже, примерно в 23,5 года, когда побывал в 6 финалах подряд, включая финалы Шлема и 3 Мастерсов)) Что-то вроде Вавринки))
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Тим, например, на 2,5 года старше Медведева, Доминику скоро 30, а побед у него 334. Т.е. он Звереву тоже уступает, Медведев же думаю, 334 победы наберет уже через полгодика)))
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Я не удивлюсь, если среди игроков, родившихся в 1990-х, Саша первый по победам))