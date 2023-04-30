Алькарас одержал 25-ю победу в сезоне. В Мадриде он проводит шестой турнир в 2023-м

Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Григора Димитрова – 6:2, 7:5.

Испанец одержал 25-ю победу в сезоне (при двух поражениях). Первым в туре в 2023-м это сделал Даниил Медведев (32:4), вторым – Янник Синнер (26:6).

Алькарас проводит шестой турнир в этом году. На его счету титулы в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллс и Барселоне, а также финал в Рио и полуфинал в Майами.

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